Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı!
Gazeteci Barış Terkoğlu "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terkoğlu hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Barış Terkoğlu, soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
