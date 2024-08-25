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Gaziantepli Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gaziantepli Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suriye'de görevi sırasında rahatsızlanarak GATA''da tedavi altına alınan Gaziantepli Uzman Çavuş Hasan Aslan şehit oldu.

Uzman Çavuş Hasan Aslan, yaklaşık 5 ay önce görev yaptığı Suriye'deki birliğinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Daha sonrasında Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edilen Uzman Çavuş Hasan Aslan, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantepli Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - 1. Resim

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Uzman Çavuş Hasan Arslan'ın Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsal Eceler Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrakları asılırken, şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Gaziantepli Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - 2. Resim

Uzman Çavuş Aslan'ın naaşı, 26 Ağustos 2024 günü öğle namazına müteakip Eceler Mahallesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından defnedilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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