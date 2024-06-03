Gaziantep’te asayiş berkemal! Son 1 ayın bilançosu açıklandı

Gaziantep’te Mayıs ayında aranan şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlar yurt genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ay içerisinde yakalanan şahıslara yönelik son durum paylaşıldı. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 822 şahıs enselendi.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.