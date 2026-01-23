Gaziantep’te olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu yapılması planlanan direksiyon eğitimi sınavları ertelendi. Valilik, yeni sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde resmi kanallardan duyurulacağını açıkladı.

Gaziantep’te etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücü adaylarını ilgilendiren önemli bir karar alındı. İl genelinde hafta sonu yapılması planlanan direksiyon eğitimi sınavları ileri bir tarihe ertelendi.

Gaziantep Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, 24-25 Ocak günleri gerçekleştirileceği açıklanan direksiyon uygulama sınavlarının, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle ilçe sınav komisyonlarının kararı doğrultusunda ertelendiği belirtildi.

YENİ TARİH İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Yetkililer, sınavların yeni tarihine ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen günlerde yapılacağını ifade ederken, adayların resmi kanallardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri istendi.

