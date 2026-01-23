Anadolu Ajansı
Gaziantep'te kritik karar! Direksiyon sınavları yapılmayacak
Gaziantep’te olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu yapılması planlanan direksiyon eğitimi sınavları ertelendi. Valilik, yeni sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde resmi kanallardan duyurulacağını açıkladı.
Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 24-25 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan direksiyon uygulama sınavları ileri bir tarihe ertelendi.
Gaziantep’te etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücü adaylarını ilgilendiren önemli bir karar alındı. İl genelinde hafta sonu yapılması planlanan direksiyon eğitimi sınavları ileri bir tarihe ertelendi.
Gaziantep Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, 24-25 Ocak günleri gerçekleştirileceği açıklanan direksiyon uygulama sınavlarının, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle ilçe sınav komisyonlarının kararı doğrultusunda ertelendiği belirtildi.
YENİ TARİH İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK
Yetkililer, sınavların yeni tarihine ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen günlerde yapılacağını ifade ederken, adayların resmi kanallardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri istendi.
