Gaziantep Valiliği, kentte kar yağışı ve buzlanma riskine karşı 22-23 Ocak tarihlerinde motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı.

Gaziantep’te valilik kararıyla motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı. Kar yağışı ve olası buzlanma riskine dikkat çekilen açıklamada, perşembe ve cuma günleri kent genelinde motokuryelerin güvenlik gerekçesiyle trafikte bulunamayacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Motokurye ve dağıtım araçlarının buzlanma nedeniyle trafikte can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 22 Ocak Perşembe günü saat 13.00’ten başlayarak 23 Ocak Cuma gününü kapsayacak şekilde motokuryelerin trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır" denildi.

"TOPLU TAŞIMA KULLANIN" ÖNERİSİ

Ayrıca, bireysel motosiklet ve skuter kullanıcılarına da toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi. Yetkililer, vatandaşların hava koşullarına karşı dikkatli olması ve olası kazalara karşı önlem alması gerektiğini vurguladı.

