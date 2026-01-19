Son 52 yılın en kurak zamanını geçiren Adanalı çiftçiler, son 1 ayda yağışların 4 güne çıkması ile birlikte yeniden ümitlendi. Zirai don sonrasında zor bir dönem geçiren çiftçiler, yağışların etkisini göstermesi ile birlikte ikinci üründe sıkıntı olmayacağını söyledi.

Yılın 365 günü ekim, dikim ve hasat faaliyetleri devam eden Adana’nın Çukurova ilçesinde son 1 aydır neredeyse 3-4 güne bir yağmur yağdı. Sağanak dışında Toros Dağları başta olmak üzere yüksek rakımlı ilçelerde kar da etkili oldu.

Son 52 yılın en kurak mevsimini yaşayan kent! Kar yağışı Adanalı çiftçileri umutlandırdı

“EN KURAK SEZONUNU GEÇİRDİ”

Kurak bir yaz sezonu geçiren çiftçiler, havaların soğuması ve yağışların artmasıyla sevindi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şöyle konuştu:

Çukurova bölgemiz 2024 ve 2025 yıllarında en kurak sezonunu geçirdi. 2026 yılına umutla bakıyoruz. 2026’nın başlarında yağan yağmur ve kar bizleri sevindirdi. Bu yağmur ve kar yağışlarının devamını bekliyoruz. Toros Dağları’nda 10-50 santimetre arasında kar yağışı var.

“OCAK AYI ÇOK ZORLU GEÇİYOR”

Doğan, 22 Ocak’a kadar sürecek don riskine karşı da çiftçileri uyardı. Havanın eksi dereceleri göreceğini işaret eden Doğan “Çiftçilerimiz don pervanelerini ve yer altı sularını çalıştırmalı. Çiftçimiz üstü açık fabrikada tarım yapmakta. 2026’nın Ocak ayı çok zorlu geçiyor. Şu anda mandalina, portakal ve marul var. Sıfır ve eksi derecelerde bu ürünler zarar görecek" diye konuştu.

“TAMAMINDA SULAMAYA İHTİYAÇ YOK”

"Son 52 yılın en kurak zamanını geçirdik” diye belirten Doğan, “Şu anda bölgemizin tamamında sulamaya ihtiyaç yok, toprak suya doydu. Şubat ve Mart aylarında sera faaliyetleri başlayacak, o zaman kanaletlerden can suyu verilecek. Ancak çiftçimiz bu sezon 2 ve 3. ürünleri ekebilecek” dedi.

