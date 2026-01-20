Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tecrübeli savunma oyuncusu Semih Güler ve genç sol bek Rob Nizet'in sözleşmelerinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Teknik direktörlüğünü Burak Yılmaz'ın yaptığı Gaziantep FK, 31 yaşındaki stoper Semih Güler ve 23 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Rob Nizet ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

"KARİYERİNİZDE BAŞARILAR"

Kırmızı-siyahlılardan yapılan 'veda' açıklamasında, "Gaziantep Futbol Kulübümüzde forma giyen Semih Güler ve Rob Nizet’in sözleşmeleri, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Semih Güler ve Rob Nizet’e kulübümüze verdikleri emek ve gösterdikleri mücadele için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

