SPOR SERVİSİ
Gaziantep FK'da iki ayrılık: Veda mesajı yayınlandı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tecrübeli savunma oyuncusu Semih Güler ve genç sol bek Rob Nizet'in sözleşmelerinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.
Özetle
Kaydet
Spor 11 dk önce
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Semih Güler ve Rob Nizet ile yollarını ayırdığını açıkladı.
- Gaziantep FK, Semih Güler ve Rob Nizet'insözleşmeleri karşılıklı anlaşarak feshetti.
Teknik direktörlüğünü Burak Yılmaz'ın yaptığı Gaziantep FK, 31 yaşındaki stoper Semih Güler ve 23 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Rob Nizet ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
"KARİYERİNİZDE BAŞARILAR"
Kırmızı-siyahlılardan yapılan 'veda' açıklamasında, "Gaziantep Futbol Kulübümüzde forma giyen Semih Güler ve Rob Nizet’in sözleşmeleri, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Semih Güler ve Rob Nizet’e kulübümüze verdikleri emek ve gösterdikleri mücadele için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR