Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 20 Ocak 2026 tarihli toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve Galatasaray maçında saha kenarında yer alamayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'la ilgili kararını açıkladı.

Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a, ihraç öncesinde ve sonrasında müsabaka görevlilerine yönelik hakareti ile tehdidi gerekçesiyle 3 maç men ve 80 bin TL para cezası verildi.

Gaziantep FK'da aynı maçta kırmızı kart gören stoper Tayyip Talha Sanuç da 2 maç men cezası aldı.

BNurak Yılmaz, hakeme itirazı sonrası gördüğü kırmızı kartla sahadan ayrıldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gaziantep Futbol A.Ş. teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT’nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu),

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol A.Ş. sporcusu Tayyip Talha Sonuç'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

