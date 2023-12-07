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    • Haberler > Gündem > Gizemli hayırsever yeniden ortaya çıktı! 80 kişinin 82 bin lira borcunu ödedi

    Gizemli hayırsever yeniden ortaya çıktı! 80 kişinin 82 bin lira borcunu ödedi

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    Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Gizemli hayırsever yeniden ortaya çıktı! 80 kişinin 82 bin lira borcunu ödedi
    Hayırsever, Çorum

    Veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli hayırseverler iyilikleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Zaman zaman borç ödemeleriyle ortaya çıkan hayırsever bu sefer Çorum’un Sungurlu ilçesinde 80 kişinin 82 bin lira borcunu ödedi. 

    Her yıl belli aralıklarda ortaya çıkan ve ilçede kimliği gizli tutulan gizemli hayırsever, Ocak ayının ardından bir kez daha orta çıktı. Bu sefer 8 mahalle bakkalına borcu olan 80 vatandaşın 82 bin lira tutarındaki borcunu ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu.

    Gizemli hayırsever yeniden ortaya çıktı! 80 kişinin 82 bin lira borcunu ödedi

    Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini belirterek, "Uzun yıllar borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler. Allah hayırsever vatandaştan razı olsun dediler. İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır" şeklinde konuştu.

    Gizemli hayırsever yeniden ortaya çıktı! 80 kişinin 82 bin lira borcunu ödedi

    Mahalle sakinleri ise, “Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor” diye konuştu.

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