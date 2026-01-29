Göçmen kaçakçılığına yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 171 organizatörden 59'u tutuklandı. Operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, 86 adet araç ve 8 adet botun ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya “Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit yok” mesajını verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, son 2 haftada 26 ilde operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, toplamda 59 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, “Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit yok” notu eşliğinde operasyonların devam edeceğini belirtti.

59'U TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya “Jandarmamız tarafından 26 ilde son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 171 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakaladık, 59'u tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı” dedi.

26 İLDE OPERASYON

Yerlikaya, operasyon yapılan illeri ise şöyle sıraladı:

Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van.

86 ADET ARAÇ, 8 ADET BOT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonların İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Komando timleri ile de karadan yürütüldüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, 86 adet araç ile 8 adet bot ele geçirildiğini söyledi.

“CAYDIRICI MEKANİZMALAR İŞLETİLMEKTE”

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Göç yönetiminin güvenlik boyutunu düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir.

