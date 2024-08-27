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Gören gözlerine inanamadı! Aç ayı Ankara'da şehre indi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da şehir merkezine inen ayıyı görenler gözlerine inanamadı. Aç kaldığı için yerleşim yerlerine indiği düşünülen ayıyı köpekler kovaladı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde aç kaldığı için şehre inen ayı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ormanlık alanda yiyecek bulamadığı için yerleşim yerine kadar inen ayı, Soğuksu Milli Parkı mevkiinde köpeklerin kovalaması sonrası çevrede bulunan bir apartmanın çitlerinden atlayarak bahçeye girdi ve gözden kayboldu. Sokakta bulunanların büyük heyecan yaşadığı o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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