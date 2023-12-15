Görenlerin ağzı açık kaldı, tam 400 kilo! Issız mağarada zincirlenmiş halde bulundu
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Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Brezilya’da ıssız bir mağarada bulunan 7 metrelik dev yılan görenleri şaşkına çevirdi. Tam 400 kilo! 10 kişi zar zor taşıdı. Issız mağarada zincirlenmiş halde bulundu.
Sosyal medyada paylaşılan yeni video tüyleri diken diken etti. Görenlerin nutku tutuldu. Tam 400 kilo! Brezilya’da bulunan 7 metrelik dev yılan ülkeyi ayağa kaldırdı.
Issız bir mağarada zincirlenmiş halde bulunan yılan bölge halkını şaşkına çevirdi.
7 METRE BOYUNDA TAM 400 KİLO
Çekilen görüntüler 7 metre uzunluğundaki pitonun ıssız bir mağarada bulunduğu görüldü. Pitonun ağırlığı ise tam 400 kilo.
Bölge halkı gördükleri yılan karşısında şok geçirirken hemen önlem aldı. 7 metrelik piton ıssız mağarada zincirlendi.