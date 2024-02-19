Gözlerini TCG Bayraktar Amfibi Gemisi'nde açan bebekler 2 yaşına girdi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
TCG Bayraktar Amfibi Gemisi 6 Şubat depremlerinde bölgeye gönderilmiş ve depremzede iki kadın bebeklerini burada dünyaya getirmişti. Bugün 2 yaşına giren TCG bebeklerinin doğum günleri İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda kutlandı.
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 6 Şubat depremlerinin ardından TCG Bayraktar Amfibi Gemisi'nde dünyaya gelen bebeklerin doğum gününü kutladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketi sonrasında halkımızın yaralarını sarmak için derhal bölgeye giden Deniz Kuvvetlerimizin TCG Bayraktar Amfibi Gemisi'nde dünyaya gözlerini açan iki yavrumuzun birinci yaş günleri, İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda kutlandı.
Milletimizin bir daha böylesine bir felaketle karşılaşmamasını temenni eder, yavrularımıza uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz."
Kaynak: Türkiye Gazetesi