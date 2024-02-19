Gözlerini TCG Bayraktar Amfibi Gemisi'nde açan bebekler 2 yaşına girdi

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Şubat 2024 00:33 - Güncelleme: 19 Şubat 2024 00:34 - Güncelleme:

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TCG Bayraktar Amfibi Gemisi 6 Şubat depremlerinde bölgeye gönderilmiş ve depremzede iki kadın bebeklerini burada dünyaya getirmişti. Bugün 2 yaşına giren TCG bebeklerinin doğum günleri İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda kutlandı.