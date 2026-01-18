Californiya başsavcısı Grok’a ihtarname göndererek “Şehrimizin böyle yayınlara toleransı yok” dedi.

ABD’nin Californiya Eyalet Başsavcısı Rob Bonta, ABD merkezli X şirketinin yapay zekâ şirketi xAI’ye, yapay zekâyla üretilmiş uygunsuz görseller sebebiyle ihtarname gönderdi.

xAI’nin yapay zekâ sohbet robotu Grok üzerinden üretilen müstehcen fotoğrafların “Oluşturulması, dağıtılması, yayınlanması ve sergilenmesinin” suç teşkil ettiği belirtildi.

Bu hafta ofisinin Grok’ta üretilen içerikler konusunda bir soruşturma başlattığını hatırlatan Bonta “Bu içeriklerin detayına ilişkin bir yığın rapor, kadın ve çocukların uygunsuz biçimde betimlenmesi şok edicidir ve büyük ihtimalle yasa dışıdır” şeklinde konuştu. X’in sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, 3 Ocak’ta “Grok’u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir” açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Grok isyanı! Üretilen uygunsuz görüntülere tepki

ÜLKELERDEN UYARI

X’teki kullanıcıların, Grok üzerinden yaptıkları uygunsuz paylaşımlara da İngiltere ile diğer ülkelerden tepkiler geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak’ta konuyu çok ciddiye aldıklarını açıkladı.

Malezya, 3 Ocak’ta X’in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusundaki uyarısından sonra, 11 Ocak’ta da Grok’a erişimi geçici olarak kısıtlamıştı.

Hindistan da 2 Ocak’ta X’e konu hakkında “kapsamlı inceleme yapma” talimatını verdi.

Endonezya, 10 Ocak’taki uygunsuz görseller sebebiyle Grok’u geçici engellemişti.

Japonya, Grok’ta üretilen müstehcen içeriklere karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

