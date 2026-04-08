Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Çorum'un Bayat ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.20’de meydana gelen depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

KANDİLLİ 4.1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Yapılan açıklamada sarsıntının derinliği ise 5 km olarak belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası