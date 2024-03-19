Güney Sudan'da 'sıcak dalga' alarmı: Tüm okullar kapatıldı

Yüksek hava sıcaklıklarının etkili olduğu Afrika ülkesi Sudan'da tüm okullarda eğitime ara verildi. Yetkililer çocuklar için güneş çarpması uyarısında da bulundu.

Güney Sudan'da, Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarınca yapılan ortak açıklamada, hava sıcaklığındaki artış nedeniyle okullarda tedbirlerin artırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Doğu Afrika'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Güney Sudan'ı da etkilediğine işaret edilen açıklamada, bu hafta itibarıyla tüm okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

GÜNEŞ ÇARPMASI UYARISI

Öte yandan çocukların açık havada oynamaması tavsiye edilerek güneş çarpmalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Güney Sudan'da hava sıcaklıklarının 45 dereceye kadar yükselmesi beklenirken sıcak hava dalgasının en az iki hafta süreceği tahmin ediliyor.

Dünyanın en genç ülkelerinden biri olan Güney Sudan, yaygın ancak nadiren 40C’yi aşan sıcak dalgaları ile iklim krizine karşı özellikle savunmasız ülkeler arasında yer alıyor.