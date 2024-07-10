Gurbetçiler akın etti! Kapıkule'de yeni rekor

Avrupa'da yaşayan ve yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için yurda akın eden gurbetçiler rekor kırdı. 12 olan yolcu giriş peronu sayısı Kapıkule Sınır Kapısı'nda 24'e çıkarılırken, 9.005 binek araç ve 38.692 yolcu girişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Hava sıcaklıkları arttı, okullar tatil edildi. Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşayan gurbetçiler, araçlarıyla anavatana akın etti. Gümrük sınır kapılarında oluşan yoğunluk dikkat çekerken, Edirne Valiliği yeni rekoru paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre gümrük sınır kapılarında gerekli tedbirlerin alındı ve 12 olan yolcu giriş peronu sayısı 24'e çıkarıldı. Kapıkule Sınır Kapısında ise tüm zamanların rekoru kırıldı.

302 PERSONEL GÖREVDE

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son bir haftada sınır kapılarımızdaki yolcu sayılarında rekor kırıldı. Anavatana dönen vatandaşlarımızın işlemlerini ve geçişlerini hızlandırmak amacıyla her türlü tedbir alındı. Kapıkule sınır kapımızda, 9.005 binek araç ve 38.692 yolcu girişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Yurt dışında yaşayan soydaşlarımızın ana vatana dönüşlerinde yaşadıkları sorunları en aza indirmek için bin 302 personelimiz görev yapıyor. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun olarak geçiş yaptığı Kapıkule sınır kapımızda peron sayımız 24’e çıkartıldı. 22 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarımızdan 141 bin 478 araç ve 562 bin 834 yolcu giriş yaptı."