Güzellik merkezleri Dilan mağduru

20 Aralık 2023 04:24 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 04:37

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Büyüklüğü 1,5 milyar doları bulan güzellik sektörü ‘Dilan Polat’ mağduru oldu. Birçok işletmeye yerli yersiz baskınlar düzenlenmeye başladı. İtibarı azalan sektörde istihdam kayıpları yaşanırken, birçok işletmede kepenk kapattı. Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Ayşe Aydın konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada “Türkiye’de 100 bin güzellik merkezi ve salonu var. Sektör toplam 400 bin kişiye istihdam sağlıyor ve bu istihdamın yüzde 99’u kadınlardan oluşuyor. Kara para aklama suçuyla içeri alınan fenomenler sektörümüze kara bir leke gibi yapıştı. “Her güzellik merkezi sahibi vergi kaçırıyor” algısı oluştu. Sürekli polisler eşliğinde baskınlar yiyoruz. Sayıları iki elin parmağı geçmeyen fenomenler üzerinden bu kadar büyük bir sektörü değerlendirmek vicdansızlıktır. Birçok esnaf fenomen davaları sebebiyle dükkân kapatıyor. İşler bıçak gibi kesildi. Binlerce kişi işsiz kaldı” dedi.

HERKES BU İŞE GİRMEMELİ

Bu mesleğe mutlaka eğitimi almış ve sektörde deneyim sahibi kişilerin girmesi gerektiğini söyleyen Ayşe Aydın “Havalı organizasyonlar, şaşaalı logolar, göz kamaştırıcı sosyal medya paylaşımlarına kapılıp kişiler paralarını heba etmesin. Yapabiliyorlarsa üniversitesini okusunlar, yapamıyorlarsa MEB kurslara, devletin okuluna gitsinler. Hekiminden fenomenine, muhasebecisinden bankacısına kadar herkesin gözü bu sektörde. Öyle bir imaj oluştu ki, sanki bu sektörden herkes büyük paralar kazanıyor. Hâliyle herkes sektöre girmeye çalışıyor. Kanuni şartları karşılayan eğitimlerini tamamlamış hiç kimseye gelme diyemeyiz, ancak girişinde birtakım kuralları olması gerektiğini savunuyoruz” dedi.

MERDİVEN ALTINA DİKKAT

Merdiven altı işletmelere dikkat çeken Ayşe Aydın “Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de merdiven altı tabir ettiğimiz işletmeler var. Bunlar her şeyden önce halk sağlığını tehdit ediyor” diye konuştu.

ONLİNE EĞİTİM İLE İŞYERİ AÇAMAZSINIZ

Bazı üniversitelerin online eğitimler ile sertifika verdiğini söyleyen Ayşe Aydın “Bir evde, bir güzellik salonunda, bir otelde, internet üzerinden yapılacak bir online kursta size verilecek herhangi bir belge ile iş yeri açamazsınız. Ülkemizdeki bütün eğitimlerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olması gerekiyor. Sonuçta bizim mesleğimizde de iş yeri açabilmek için ustalık belgesi şartı aranıyor. Ustalık belgesi almanın çeşitli yolları var. İlk yol devletin çıraklık okullarına kayıt olup bu alanın eğitimini alarak güzellik uzmanı olmak. İkincisi yine MEB’e bağlı bir özel kursa kaydolup 826 saatlik güzellik uzmanlığı eğitimini bitirmek suretiyle yine MEB tarafından yapılan sınavı başarı ile tamamlamak. Bir başka yol üniversitelerin iki yıllık ilgili ön lisans alanından mezun olmak. Bir diğer yol da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılacak sınavı başarı ile tamamlayarak yine MEB tarafından yapılan ustalık sınavına girmek” ifadelerini kullandı.