Hafta sonu turuncu alarm! Meteoroloji 2 kenti işaret etti, İstanbul için gün verildi

Meteoroloji'den hafta sonu hava durumuna dair tahminler geldi. Sıcaklıklar yurt genelinde artmaya devam edecek, Doğu Karadeniz'deki iki kentte ise 'turuncu kodlu' alarm verildi. İstanbul Valiliği ise 12 Temmuz'u işaret ederek o güne kadar uyardı. İşte 5-6 Temmuz hava durumu ve il il günün tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu hava durumu tahminlerini paylaştı, uyarılar peş peşe geldi. İki kentte ise turuncu kodlu alarm verildi. MGM tarafından yapılan tahminlere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak, iç kesimlerde mevsim normallerinde, doğu kesimlerde ise normallerinin 2-4 derece altında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

İKİ KENTTE TURUNCU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki kenti 'turuncu' kod ile uyararak bu bölgelerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Turuncu kod ile uyarı alan iller şöyle: Giresun ve Ordu.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SICAK HAVA UYARISI

İstanbul Valiliği, kentte 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Tokat'ın kuzeydoğu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık