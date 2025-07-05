Hafta sonu turuncu alarm! Meteoroloji 2 kenti işaret etti, İstanbul için gün verildi
Meteoroloji'den hafta sonu hava durumuna dair tahminler geldi. Sıcaklıklar yurt genelinde artmaya devam edecek, Doğu Karadeniz'deki iki kentte ise 'turuncu kodlu' alarm verildi. İstanbul Valiliği ise 12 Temmuz'u işaret ederek o güne kadar uyardı. İşte 5-6 Temmuz hava durumu ve il il günün tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu hava durumu tahminlerini paylaştı, uyarılar peş peşe geldi. İki kentte ise turuncu kodlu alarm verildi. MGM tarafından yapılan tahminlere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak, iç kesimlerde mevsim normallerinde, doğu kesimlerde ise normallerinin 2-4 derece altında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
İKİ KENTTE TURUNCU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki kenti 'turuncu' kod ile uyararak bu bölgelerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Turuncu kod ile uyarı alan iller şöyle: Giresun ve Ordu.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SICAK HAVA UYARISI
İstanbul Valiliği, kentte 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.
İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Tokat'ın kuzeydoğu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık