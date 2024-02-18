Üç ay önce Karadeniz'e açılan tekne, balıkçıların cenazesi ile geri döndü...

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Şubat 2024 20:07 - Güncelleme: 18 Şubat 2024 20:18 - Güncelleme:

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Balık yağı için Karadeniz'e açılan tekne, aylar sonra 3 cesetle geri döndü. 30 mürettebatı bulunan teknede balıkçılar ambarı temizlerken zehirlendi. 3 balıkçının hayatını kaybettiği, 3 balıkçının da hastanelik olduğu olayla ilgili savcılık inceleme başlattı.