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    • Haberler > Gündem > Üç ay önce Karadeniz'e açılan tekne, balıkçıların cenazesi ile geri döndü...

    Üç ay önce Karadeniz'e açılan tekne, balıkçıların cenazesi ile geri döndü...

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Balık yağı için Karadeniz'e açılan tekne, aylar sonra 3 cesetle geri döndü. 30 mürettebatı bulunan teknede balıkçılar ambarı temizlerken zehirlendi. 3 balıkçının hayatını kaybettiği, 3 balıkçının da hastanelik olduğu olayla ilgili savcılık inceleme başlattı.

    Sarıyer-Rumeli Feneri’ne bağlı ‘Eminoğulları 4’ isimli balıkçı teknesi 2023 yılı aralık ayında Ünye Limanı’ndan 30 mürettebatı ile Karadeniz'e açıldı. 

    Balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya’nın Soçi açıklarında avlanmaya başlayan teknedeki 6 mürettebat, ambar kısmında çalıştıkları esnada fenalaştı.

    Üç ay önce Karadeniz'e açılan tekne, balıkçıların cenazesi ile geri döndü...

    3 BALIKÇI HAYATINI KAYBETTİ

    Türk balıkçılardan Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı olayda hayatını kaybederken, 3 balıkçı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambardaki hamsi gazından zehirlendikleri belirlenen balıkçıların cenazeleri aynı tekne ile bugün Ünye Limanı’na getirildi.

    Üç ay önce Karadeniz'e açılan tekne, balıkçıların cenazesi ile geri döndü...

    SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

    Ünye Cumhuriyet Savcısı’nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Olayda hayatını kaybeden balıkçılardan birisinin Rizeli, ikisinin ise Samsun’un Terme ilçesinden olduğu öğrenildi.

    Üç ay önce Karadeniz'e açılan tekne, balıkçıların cenazesi ile geri döndü...

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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