Üç ay önce Karadeniz'e açılan tekne, balıkçıların cenazesi ile geri döndü...
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Balık yağı için Karadeniz'e açılan tekne, aylar sonra 3 cesetle geri döndü. 30 mürettebatı bulunan teknede balıkçılar ambarı temizlerken zehirlendi. 3 balıkçının hayatını kaybettiği, 3 balıkçının da hastanelik olduğu olayla ilgili savcılık inceleme başlattı.
Sarıyer-Rumeli Feneri’ne bağlı ‘Eminoğulları 4’ isimli balıkçı teknesi 2023 yılı aralık ayında Ünye Limanı’ndan 30 mürettebatı ile Karadeniz'e açıldı.
Balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya’nın Soçi açıklarında avlanmaya başlayan teknedeki 6 mürettebat, ambar kısmında çalıştıkları esnada fenalaştı.
3 BALIKÇI HAYATINI KAYBETTİ
Türk balıkçılardan Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı olayda hayatını kaybederken, 3 balıkçı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambardaki hamsi gazından zehirlendikleri belirlenen balıkçıların cenazeleri aynı tekne ile bugün Ünye Limanı’na getirildi.
SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI
Ünye Cumhuriyet Savcısı’nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayda hayatını kaybeden balıkçılardan birisinin Rizeli, ikisinin ise Samsun’un Terme ilçesinden olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı