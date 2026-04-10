Hasbi Dede CHP'den ihraç edildi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, "çocuğa karşı cinsel taciz" iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi partiden ihraç etti.
PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ
Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) kararıyla partiden ihraç edildi. CHP YDK Sekreteri Deniz Çakır, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulunun 16 Şubat 2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesi üzerine Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10 Nisan 2026 tarihli toplantısında Hasbi Dede'nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
NE OLMUŞTU?
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, taciz şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
CHP'li Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Dede'nin duruşmasının 24 Nisan'da yapılacağı belirtilmişti.
Öte yandan Hasbi Dede tarafından taciz edildiği iddia edilen 16 yaşındaki Elif Tuana Torun, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Torun, yoğun bakımda tedavi görürken hayatını kaybetmişti.