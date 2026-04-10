Mersin’de aşevindeki yemeklerden "yarış atı çipi" çıkmasıyla tanınan Toros Gıda’nın ortakları, bu defa Yenişehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet ve ihale yolsuzluğu operasyonunda gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, CHP’li Yenişehir Belediyesi’ne yönelik "ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap" suçlamalarıyla şafak operasyonu düzenlendi.

Emniyet güçlerinin belediye binasında arama yaptığı ve aralarında başkan yardımcıları ile şube müdürlerinin de bulunduğu 30’u aşkın kişiyi gözaltına aldığı operasyonun en çarpıcı detayı ise tanıdık bir firmanın ortakları oldu.

Önce 'at eti' skandalı şimdi 'yolsuzluk'... Mersin'deki operasyonda tanıdık isimler yine sahnede!

AT ETİ SKANDALIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevine sağlanan kavurmalarda, bir yarış atına ait "elektronik kimlik çipi" bulunmasıyla patlak veren at eti skandalının merkezindeki Toros Gıda Sanayi Limited Şirketi, bu kez ihale yolsuzluğu operasyonuyla gündemde.

O dönemde satış onay belgesi olmadan tonlarca et sattığı tespit edilen ve faaliyetleri durdurulan şirketin ortakları Halim E. ve Salim E., Yenişehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Mersin’de infiale neden olan "çipli at eti" olayından sonra bu kez yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla emniyete götürülen şirket yetkililerinin, belediye ihalelerindeki rolleri titizlikle inceleniyor.

