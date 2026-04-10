Türkiye’nin 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV’ları
Otomobil satışlarındaki SUV payı her geçen gün artıyor. Markaların Nisan ayı fiyat listelerini açıklamasıyla birlikte en ucuz SUV modelleri de belli oldu. İşte Türkiye’de 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV modelleri…
- Ocak-Mart döneminde toplam 210.688 adet otomobil satışı yapıldı.
- SUV modellerin pazar payı Ocak ayındaki %60'tan %63'e yükselerek en çok tercih edilen gövde tipi oldu.
- SUV satışlarında Volkswagen 13.521 adetle lider olurken, Peugeot 13.471 adetle ikinci, Toyota ise 10.729 adetle üçüncü sırada yer aldı.
- Nisan ayı fiyat listeleriyle birlikte Türkiye'deki en ucuz SUV modellerin fiyatları 2 milyon TL altına indi.
- Listeye göre en ucuz SUV modeller arasında Hyundai INSTER (1.510.000 TL), Dacia Jogger (1.595.000 TL) ve Dacia Sandero Stepway (1.681.000 TL) öne çıkıyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ocak-Mart döneminde 210.688 adet otomobil satışı gerçekleşti.
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu. SUV modellerin payı yüzde 63’e yükseldi. Ocak ayında bu oran yüzde 60’tı. Otomobil satışlarında SUV hakimiyeti her geçen gün artıyor.
MARKALARDA VW LİDER
En çok SUV satan markalara baktığımızda Volkswagen Ocak-Mart döneminde 13.521 adetle yine lider durumda. 13.471 adetlik satışla Peugeot ikinci marka oldu. Toyota ise 10.729 adetle üçüncü sırada.
TÜRKİYE’NİN EN UCUZ SUV MODELİ HANGİSİ?
Markalar Nisan ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni listelerle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz SUV modeller belirlendi.
Peki Türkiye’nin en ucuz SUV otomobili hangisi? Nisan ayı fiyatlarıyla 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun fiyatları sıfır SUV modeller haberimizde.
İşte Türkiye’nin en ucuz 2026 model sıfır SUV modelleri…
Hyundai INSTER 1.510.000 TL
Dacia Jogger 1.595.000 TL
Dacia Sandero Stepway 1.681.000 TL
Hyundai Bayon 1.695.000 TL
Fiat Egea Cross 1.714.900 TL
Citroen e-C3 Aircross 1.717.000 TL
Renault Duster 1.776.000 TL
Skoda Kamiq 1.797.600 TL
Kia Xceed 1.840.000 TL
Ford Puma 1.842.100 TL (2025 model)
Togg T10X 1.869.048 TL
Seat Arona 1.876.000 TL
Opel Frontera Elektrik 1.894.000 TL
Ford Puma Gen-E 1.937.900 TL (2025 model)
Nissan Juke 1.969.800 TL
Fiat 600e 1.969.900 TL (2025 model)
Opel Mokka 1.988.000 TL
Suzuki Vitara Hibrit 1.999.000 TL
Kia Stonic 1.999.000 TL (2025 model)