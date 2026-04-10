Otomobil satışlarındaki SUV payı her geçen gün artıyor. Markaların Nisan ayı fiyat listelerini açıklamasıyla birlikte en ucuz SUV modelleri de belli oldu. İşte Türkiye’de 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV modelleri…

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ocak-Mart döneminde 210.688 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu. SUV modellerin payı yüzde 63’e yükseldi. Ocak ayında bu oran yüzde 60’tı. Otomobil satışlarında SUV hakimiyeti her geçen gün artıyor.

Türkiye’nin 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV’ları

MARKALARDA VW LİDER

En çok SUV satan markalara baktığımızda Volkswagen Ocak-Mart döneminde 13.521 adetle yine lider durumda. 13.471 adetlik satışla Peugeot ikinci marka oldu. Toyota ise 10.729 adetle üçüncü sırada.

Türkiye’nin 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV’ları

TÜRKİYE’NİN EN UCUZ SUV MODELİ HANGİSİ?

Markalar Nisan ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni listelerle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz SUV modeller belirlendi.

Peki Türkiye’nin en ucuz SUV otomobili hangisi? Nisan ayı fiyatlarıyla 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun fiyatları sıfır SUV modeller haberimizde.

İşte Türkiye’nin en ucuz 2026 model sıfır SUV modelleri…

Hyundai INSTER 1.510.000 TL

Dacia Jogger 1.595.000 TL

Dacia Sandero Stepway 1.681.000 TL

Hyundai Bayon 1.695.000 TL

Fiat Egea Cross 1.714.900 TL

Citroen e-C3 Aircross 1.717.000 TL

Renault Duster 1.776.000 TL

Skoda Kamiq 1.797.600 TL

Kia Xceed 1.840.000 TL

Ford Puma 1.842.100 TL (2025 model)

Togg T10X 1.869.048 TL

Seat Arona 1.876.000 TL

Opel Frontera Elektrik 1.894.000 TL

Ford Puma Gen-E 1.937.900 TL (2025 model)

Nissan Juke 1.969.800 TL

Fiat 600e 1.969.900 TL (2025 model)

Opel Mokka 1.988.000 TL

Suzuki Vitara Hibrit 1.999.000 TL

Kia Stonic 1.999.000 TL (2025 model)



