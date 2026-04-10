KGM SsangYong Nisan 2026 fiyatlarını açıkladı
KG MOBILITY (SsangYong), 2026 Nisan ayı için yayınladığı güncel fiyat listesinde istikrarı koruyarak fiyatlarını sabit tuttu. Özellikle merak edilen elektrikli Torres EVX modelinde 2025 ve 2026 model yılı seçenekleri arasındaki donanım farkı ve fiyatlandırma dikkat çekti.
- KG MOBILITY, Nisan ayı fiyat listesini güncelledi ve fiyatlarda bir değişiklik yapmadı.
- Torres EVX, Türkiye'nin en çok satılan elektrikli modellerinden biri olarak belirtiliyor.
- Mart 2026 ve Nisan 2026 fiyatları tablolar halinde sunulmuştur.
- Bazı modellerin 2025 ve 2026 model yılları arasında fiyat farkları oluştuğu görülmüştür.
- Fiyat listesinde Musso EV, Actyon, Korando, Torres, Tivoli ve Torres EVX modelleri yer almaktadır.
SsangYong (KG MOBILITY), Nisan ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka sevilen elektrikli Torres EVX dahil tüm modellerinde fiyatları sabit tuttu.
KG MOBILITY ya da daha çok bilinen adıyla SsangYong Nisan ayı fiyat listesini güncelledi. Güney Koreli üretici fiyatlarında değişime gitmedi.
Peki KG MOBILITY modellerin fiyatları ne? Türkiye’nin en çok satılan elektrikli modellerinden biri olan Torres EVX’in 2026 yılı Nisan ayı fiyatı ne kadar oldu?
Markanın 2025 yılıyla satılan bazı modellerinin 2026 yılı modellerinin gelmesiyle fiyat farkları oluştuğu görüldü.
KGM SsangYong modellerinin Nisan fiyatları
|Model
|Mart 2026 Fiyatı (TL)
|Nisan 2026 Fiyatı (TL)
|Musso EV 4X2 AT
|2.460.853
|2.460.853
|Actyon
|3.160.432
|3.160.432
|Korando
|2.260.432
|2.260.432
|Torres
|2.793.870
|2.793.870
|Tivoli
|1.790.432
|1.790.432
|Torres EVX
|2.487.269
|2.487.269
KGM SsangYong Actyon Nisan ayı güncel fiyatları
|Model
|Özellik / Versiyon
|Nisan 2026 Fiyatı (TL)
|Model Yılı
|Actyon 4x4 1.5 Otomatik / Benzinli
|Standart
|3.160.432
|2025
|Actyon 4x4 1.5 Otomatik / Benzinli
|Panoramik Cam Tavan (Sunroof)
|3.460.432
|2025
KGM SsangYong Torres EVX Nisan ayı güncel fiyatları
|Model
|Özellik / Versiyon
|Mart 2026 Fiyatı (TL)
|Nisan 2026 Fiyatı (TL)
|Model Yılı
|Torres EVX 4X2
|Panoramik Cam Tavanlı Telematik Uzaktan Erişim
|2.487.269
|2.487.269
|2026
|Torres EVX 4x2
|Panoramik Cam Tavan (Sunroof)
|2.442.439
|2.442.439
|2025
KGM SsangYong Musso Grand Nisan ayı güncel fiyatları
|Model
|Özellik / Versiyon
|Mart 2026 Fiyatı (TL)
|Nisan 2026 Fiyatı (TL)
|Model Yılı
|Musso Grand D2.2 4x2 Otomatik
|Platinum Plus
|1.915.662
|1.915.662
|2025
|Musso Grand D2.2 4x4 Otomatik
|Platinum Plus
|2.804.603
|2.804.603
|2025
KGM SsangYong Torres Nisan ayı güncel fiyatları
|Model
|Özellik / Versiyon
|Mart 2026 Fiyatı (TL)
|Nisan 2026 Fiyatı (TL)
|Model Yılı
|TORRES 1.5 GDI 4x2
|Turbo Benzinli
|2.793.870
|2.795.432
|2025
|TORRES 1.5 GDI 4x4
|Turbo Benzinli
|2.958.870
|2.960.432
|2025
|TORRES 1.5 GDI 4x2
|Turbo Benzinli
|2.945.432
|2.945.432
|2026
KGM SsangYong Korando Nisan ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)
|Model
|Özellik / Versiyon
|Mart 2026 Fiyatı (TL)
|Nisan 2026 Fiyatı (TL)
|Model Yılı
|KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT
|Platinum
|2.260.432
|2.260.432
|2025
|KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT
|Platinum
|2.360.432
|2.360.432
|2026
KGM SsangYong Tivoli Nisan ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)
|Model
|Özellik / Versiyon
|Mart 2026 Fiyatı (TL)
|Nisan 2026 Fiyatı (TL)
|Model Yılı
|TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT
|Deluxe
|1.790.432
|1.790.432
|2025
|TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT
|Deluxe
|2.009.432
|2.009.432
|2026