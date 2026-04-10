KG MOBILITY (SsangYong), 2026 Nisan ayı için yayınladığı güncel fiyat listesinde istikrarı koruyarak fiyatlarını sabit tuttu. Özellikle merak edilen elektrikli Torres EVX modelinde 2025 ve 2026 model yılı seçenekleri arasındaki donanım farkı ve fiyatlandırma dikkat çekti.

SsangYong (KG MOBILITY), Nisan ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka sevilen elektrikli Torres EVX dahil tüm modellerinde fiyatları sabit tuttu.

KG MOBILITY ya da daha çok bilinen adıyla SsangYong Nisan ayı fiyat listesini güncelledi. Güney Koreli üretici fiyatlarında değişime gitmedi.

Peki KG MOBILITY modellerin fiyatları ne? Türkiye’nin en çok satılan elektrikli modellerinden biri olan Torres EVX’in 2026 yılı Nisan ayı fiyatı ne kadar oldu?



Markanın 2025 yılıyla satılan bazı modellerinin 2026 yılı modellerinin gelmesiyle fiyat farkları oluştuğu görüldü.

KGM SsangYong modellerinin Nisan fiyatları

Model Mart 2026 Fiyatı (TL) Nisan 2026 Fiyatı (TL) Musso EV 4X2 AT 2.460.853 2.460.853 Actyon 3.160.432 3.160.432 Korando 2.260.432 2.260.432 Torres 2.793.870 2.793.870 Tivoli 1.790.432 1.790.432 Torres EVX 2.487.269 2.487.269

KGM SsangYong Actyon Nisan ayı güncel fiyatları

Model Özellik / Versiyon Nisan 2026 Fiyatı (TL) Model Yılı Actyon 4x4 1.5 Otomatik / Benzinli Standart 3.160.432 2025 Actyon 4x4 1.5 Otomatik / Benzinli Panoramik Cam Tavan (Sunroof) 3.460.432 2025

KGM SsangYong Torres EVX Nisan ayı güncel fiyatları

Model Özellik / Versiyon Mart 2026 Fiyatı (TL) Nisan 2026 Fiyatı (TL) Model Yılı Torres EVX 4X2 Panoramik Cam Tavanlı Telematik Uzaktan Erişim 2.487.269 2.487.269 2026 Torres EVX 4x2 Panoramik Cam Tavan (Sunroof) 2.442.439 2.442.439 2025

KGM SsangYong Musso Grand Nisan ayı güncel fiyatları

Model Özellik / Versiyon Mart 2026 Fiyatı (TL) Nisan 2026 Fiyatı (TL) Model Yılı Musso Grand D2.2 4x2 Otomatik Platinum Plus 1.915.662 1.915.662 2025 Musso Grand D2.2 4x4 Otomatik Platinum Plus 2.804.603 2.804.603 2025

KGM SsangYong Torres Nisan ayı güncel fiyatları

Model Özellik / Versiyon Mart 2026 Fiyatı (TL) Nisan 2026 Fiyatı (TL) Model Yılı TORRES 1.5 GDI 4x2 Turbo Benzinli 2.793.870 2.795.432 2025 TORRES 1.5 GDI 4x4 Turbo Benzinli 2.958.870 2.960.432 2025 TORRES 1.5 GDI 4x2 Turbo Benzinli 2.945.432 2.945.432 2026

KGM SsangYong Korando Nisan ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)

Model Özellik / Versiyon Mart 2026 Fiyatı (TL) Nisan 2026 Fiyatı (TL) Model Yılı KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum 2.260.432 2.260.432 2025 KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum 2.360.432 2.360.432 2026

KGM SsangYong Tivoli Nisan ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)

Model Özellik / Versiyon Mart 2026 Fiyatı (TL) Nisan 2026 Fiyatı (TL) Model Yılı TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe 1.790.432 1.790.432 2025 TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe 2.009.432 2.009.432 2026

