Volkswagen, Çin pazarına yönelik elektrikli model atağını hızlandırırken, XPeng ile geliştirdiği teknolojileri kullanan yeni SUV modeli ID. Aura T6’yı resmi olarak tanıttı.

ID. Aura T6, orta boy sınıfta konumlanan tamamen elektrikli bir crossover olarak tanımlanıyor. Tasarım anlamında SUV ile MPV arasında bir form sunan araç, yaklaşık 5 metre uzunluğuyla özellikle aile kullanımına yönelik geliştirildiği ifade ediliyor.

Modelin ismi de dikkat çekici bir anlam taşıyor. “Aura” ifadesi; gelişmiş, kullanıcı odaklı, güvenilir ve erişilebilir kavramlarının baş harflerinden oluşurken, “T” harfi aracın seyahat odaklı karakterini, “6” ise ürün gamındaki denge noktasını temsil ediyor.

Teknik tarafta ise en önemli detay, Volkswagen ile Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil CEA (China Electronic Architecture) altyapısı. Bu mimari sayesinde araçtaki elektronik kontrol ünitelerinin sayısının yaklaşık yüzde 30 oranında azaltıldığı ve sistemlerin daha hızlı tepki verebildiği belirtiliyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli kokpit sistemleri, Çin’e özel sürüş destek fonksiyonları ve uzaktan güncelleme (OTA) desteği de bu altyapının sunduğu yenilikler arasında yer alıyor.

Kamuflajlı olarak resmi görsellerle tanıtılan araç, Çin standartlarına göre yarı gizli kapı kollarına sahip.

LIDAR SENSÖRLÜ İLK ELEKTRİKLİ VOLKSWAGEN

ID. Aura T6, Volkswagen’in LiDAR sensörüne sahip ilk elektrikli SUV modeli olma özelliğini de taşıyor. Tavan üzerine konumlandırılan bu sensör, gelişmiş sürüş destek sistemlerinin daha hassas çalışmasını sağlıyor. Araçta ayrıca Volkswagen ile Horizon Robotics ortaklığında geliştirilen Carizon imzalı ADAS sistemi kullanılıyor.

24 NİSAN’DA KAMUFLAJI KALKACAK

FAW-Volkswagen ortaklığı altında geliştirilen bu yeni model, markanın yerel pazara özel stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor ve ilk kez 24 Nisan’da başlayacak Pekin Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkacak.



