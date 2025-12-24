Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pozitif uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığında negatif yapan çete çökertildi. Gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki laboratuvarlarda pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarının para karşılığı negatif olarak değiştirildiği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

30 KİŞİ GÖZALTINDA

Laboratuvarlarda sonuçları değiştirdikleri iddiasıyla 8 personel ile sonuçları değiştirilen 32 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünce yürütülen teknik takip sonucu Siirt, İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 8'i hastane personeli 30 şüpheli yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

