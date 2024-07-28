Hatay Hassa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Temmuz 2024 14:40 - Güncelleme: 28 Temmuz 2024 14:56 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangın için bölgeye ekipler sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.