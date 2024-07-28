Hatay Hassa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hatay'ın Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangın için bölgeye ekipler sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Yangın, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı