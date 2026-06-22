Zürih-Gaziantep seferini yapan SunExpress uçağının iniş takımlarında meydana gelen teknik arıza nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda ekipler alarma geçti. Uçak güvenli şekilde piste inerken, havalimanında uçuş trafiği geçici olarak durduruldu.

Gaziantep Havalimanı'nda iniş yapmak üzere olan SunExpress'e ait yolcu uçağında yaşanan teknik arıza kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yolcu uçağının iniş takımlarında teknik bir arıza meydana geldi. Durumun fark edilmesi üzerine havalimanında güvenlik önlemleri artırılırken, olası risklere karşı ekipler hazır bekletildi.

Hava trafiği durduruldu! İniş takımı arızalanan uçak paniğe neden oldu

Uçak, yapılan kontroller ve alınan tedbirler eşliğinde sorunsuz şekilde piste inmeyi başardı. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk yaşanmazken, inişin ardından pistte önlem amaçlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

UÇUŞ OPERASYONLARI DURDURULDU

Pistte yürütülen çalışmalar nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndaki uçuş operasyonları bir süreliğine durduruldu. Yetkililer, bakım ve kontrollerin tamamlanmasının ardından havalimanının yeniden uçuş trafiğine açılacağını bildirdi.

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