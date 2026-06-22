Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer oldu
Trabzonspor Basketbol, son olarak Beşiktaş GAİN forması giyen milli oyuncu Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Özetle DinleBeşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer oldu
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Spor 2 dk önce
Milli oyuncu Yiğit Arslan, Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'ndan ayrılarak Trabzonspor Basketbol'a transfer oldu.
- Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan'a veda etti.
- Yiğit Arslan, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'a katılmıştı.
- Üç sezon boyunca Beşiktaş forması giydi ve kaptanlık görevini üstlendi.
- Beşiktaş, Yiğit Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
- Kulüp, Yiğit Arslan'a emekleri, mücadelesi ve katkıları için teşekkür etti.
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Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'ndan ayrılan milli oyuncu Yiğit Arslan, Trabzonspor Basketbol'a transfer oldu.
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BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, şutör oyun kurucu Yiğit Arslan'a yayımladığı mesajla veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamada milli basketbolcuya emekleri için teşekkür edilerek, "2023-2024 sezonunda takımımıza katılan ve üç sezon boyunca formamızı başarıyla terletirken kaptanlık görevini de üstlenen Yiğit Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yiğit Arslan'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve katkıları için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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