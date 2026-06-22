Beşiktaş'ta son aday Frendrup
Beşiktaş'ta gündemine giren son isim, Genoa forması giyen Morten Frendrup oldu.
- Rolando Mandragora için Fiorentina'nın 10 milyon avro istediği belirtildi.
- Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo İtaliano'nun Morten Frendrup'u yakından tanıdığı ifade edildi.
- Morten Frendrup'un Genoa ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- Frendrup'un piyasa değerinin 15 milyon avro civarında olduğu bilgisi verildi.
- Beşiktaş'ın Ndidi'nin durumuna göre Mandragora veya Frendrup ikilisinden birini transfer etmeyi planladığı aktarıldı.
MURAD TAMER - Beşiktaş’ta orta saha için transfer hareketliliği sürüyor. Wilfred Ndidi’ye gelen Suudi Arabistan teklifleri sonrası Mandragora’yı listesine alan siyah beyazlıların gündemine giren son isim, Genoa forması giyen Morten Frendrup oldu. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, ilk olarak Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Rolando Mandragora’yı önermişti. Ancak İtalyanlar kapıyı 10 milyon avrodan açtı. Beşiktaş yönetimi Ndidi’nin resmî ayrılığı sonrası bu bölge için ayrılacak bütçeyi İtalyan yıldıza aktarmayı planlıyordu.
Beşiktaşlı yıldız veda etti
İTALİANO TANIYOR
Siyah beyazlıların kurmayları, daha güçlü bir liste oluşturmak adına rotayı Genoa forması giyen Morten Frendrup’a çevirdi. İtalyan ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Frendrup’u, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo İtaliano da Serie A’dan çok yakından tanıyor. Piyasa değeri 15 milyon avro civarında olan başarılı ön libero için Genoa’nın şartları belirtmesi bekleniyor. Ndidi’nin durumuna göre Beşiktaş, Mandragora ve Frendrup ikilisinden biri için şartları zorlayarak orta sahadaki boşluğu dolduracak.