Beşiktaş'ta gündemine giren son isim, Genoa forması giyen Morten Frendrup oldu.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta orta saha için transfer hareketliliği sürüyor. Wilfred Ndidi’ye gelen Suudi Arabistan teklifleri sonrası Mandragora’yı listesine alan siyah beyazlıların gündemine giren son isim, Genoa forması giyen Morten Frendrup oldu. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, ilk olarak Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Rolando Mandragora’yı önermişti. Ancak İtalyanlar kapıyı 10 milyon avrodan açtı. Beşiktaş yönetimi Ndidi’nin resmî ayrılığı sonrası bu bölge için ayrılacak bütçeyi İtalyan yıldıza aktarmayı planlıyordu.

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İTALİANO TANIYOR

Siyah beyazlıların kurmayları, daha güçlü bir liste oluşturmak adına rotayı Genoa forması giyen Morten Frendrup’a çevirdi. İtalyan ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Frendrup’u, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo İtaliano da Serie A’dan çok yakından tanıyor. Piyasa değeri 15 milyon avro civarında olan başarılı ön libero için Genoa’nın şartları belirtmesi bekleniyor. Ndidi’nin durumuna göre Beşiktaş, Mandragora ve Frendrup ikilisinden biri için şartları zorlayarak orta sahadaki boşluğu dolduracak.

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