Havada Kızılelma dönemi başlıyor! ‘Avrasya Havacılık Otoritesi’ kurulacak

Enerjiden ulaştırmaya yaptığı çalışmalarla uluslararası arenada elini her geçen gün biraz daha güçlendiren Türkiye, Türk Cumhuriyetleri içerisindeki kilit rolünü pekiştirmek için de stratejik bir otorite kurmaya hazırlanıyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ’UN HABERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) öncülüğünde kurulması planlanan “Avrasya Havacılık Otoritesi”, Türk Cumhuriyetlerinden oluşacak. “Avrasya Havacılık Otoritesi” ile bütün Türk Cumhuriyetlerinin sivil havacılık örgütleri birlikte hareket edecek.

Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan’ın içerisinde yer alması beklenen yapı ile havacılık eğitimlerinin, çalıştayların ve toplantıların ortak yapılması sağlanacak. Ayrıca, Türkiye’nin geliştirdiği havacılığa özgün sistemlerin paylaşılması ve diğer ülkelere lisanslı olarak kullanım hakkı verilmesi de gündeme gelecek. Bu arada SHGM, Türkiye’nin havacılık sektöründe etkin ve dijital bilgi yönetimini sağlamak üzere de çalışma yapacak. Bunun için Yeni Sivil Havacılık Modeli (YSHM) üzerinde çalışılacak. YSHM’ye uygun, kapsamlı Havacılık Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması sağlanacak.

EN YOĞUN HAVALİMANI İSTANBUL

Havacılıkta gücünü her geçen yıl daha da artıran Türkiye, havaalanları ile de Avrupa’da lider konumda bulunuyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) verilerine göre; İstanbul Havalimanı, ocak ayında günlük ortalama 1.308 uçuş ile Avrupa’nın en yüksek günlük ortalama uçuşun gerçekleştiği havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı’nı, 1.201 uçuşla Londra Heathrow, 1.160 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1.032 uçuşa Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa’daki 10’uncu en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, ilk defa Türkiye’de kullanılacak olan “Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları” uygulaması ile İstanbul Havalimanı’na 3 uçağın aynı anda inip kalkabilecek.