Antalya’da meydana gelen hortuma konteyner içinde yakalanan besici Ömer Çam, mahalleli tarafından metrelerce uzaklıkta yaralı bulundu. Yardım çığlıkları sayesinde fark edilen besicinin kurtarılma anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Antalya'da 24 saatte metrekareye düşen 190 kilogramı aşan yağışın ardından, bazı ilçelerde sel ve hortum meydana geldi. Hortumda seralar, evler, iş yerleri, karaya çekilen milyonlarca lira değerindeki tur ve balıkçı tekneleri hasar aldı.

Hayat kurtaran çığlık! İçinde yaşadığı konteynerle metrelerce uzağa uçtu

KONTEYNERLE HAVAYA UÇTU

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Büklüce mahallesinde hortumda içinde bir kişinin de bulunduğu konteyner havaya uçtu. Hortum sırasında savrulan konteynerin içinde yaralanan kişinin, vatandaşlar tarafından bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

MAHALLELİ FARK ETTİ

O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, besicilik yaptığı öğrenilen Ömer Çam’ın hortuma kendisine ait konteyner içinde yakalandığı öğrenildi. Çevrede arama yapan mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde bulunan yaralı adam, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

NELER OLMUŞTU?

Antalya'nın Aksu ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan ve 24 saatte metrekareye 190 kilogramı aşan yağışın ardından meydana gelen sel ve hortum felaketi, özellikle Aksu Çayı çevresinde büyük bir yıkıma neden olmuştu.

Gece saatlerinde oluşan hortum, bakım amacıyla karaya çekilen milyonlarca lira değerindeki tur ve balıkçı teknelerinde ağır hasara yol açmıştı.

TEKNELER SAVRULDU

Bakım için yan yana bekletilen teknelerin bir kısmı birbirlerinin üzerine devrilirken, tersane alanındaki atölyeler tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Felaketin ardından alana vinç ve kepçe ekipleri sevk edilmişti.

“BİN 500'E YAKIN AĞAÇ SÖKÜLDÜ”

Tersane sahibi Mustafa Zafer Ardıç, hortumun neden olduğu hasarın boyutuna şöyle dikkat çekmişti:

"Ormandan bin 500'e yakın ağacı sökmüş. Çok fazla tekne parçalandı, 60'ın üzerinde tekne hasar gördü. Burada tersane atölyesi tamamen yok oldu. Balıkçılar ve tekneciler çok mağdur. Valimiz, belediye başkanımız destek oldu, yardımlar geldi. Tekne sahipleri seferber oldu. Bugün taşınabilecek, sezona hazırlanabilecek tekneleri buraya taşıyoruz. Amacımız, kurtarılabilecek tekneleri bir an önce turizm sezonuna hazırlamak. Tek yürek olduk, tek birlik olduk.

