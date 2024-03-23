Henüz 18 yaşındaydı... Oynadığı tüfek sonu oldu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kayseri'nin Develi ilçesinde evinde tüfekle oynarken yanlışlıkla kendini vuran 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kopçu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tüfekle oynayan N.K. (16) yanlışlıkla kendini vurdu.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz gencin öldüğü belirledi. Evde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. N.K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı