Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Henüz 18 yaşındaydı... Oynadığı tüfek sonu oldu

Henüz 18 yaşındaydı... Oynadığı tüfek sonu oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Henüz 18 yaşındaydı... Oynadığı tüfek sonu oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Develi ilçesinde evinde tüfekle oynarken yanlışlıkla kendini vuran 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kopçu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tüfekle oynayan N.K. (16) yanlışlıkla kendini vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz gencin öldüğü belirledi. Evde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. N.K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Edirne'de sıcaklık tarımı vurdu: Buğday tarlaları hastalandı - GündemEdirne'de buğday tarlaları hastalandıMurat Kurum: Deprem riskinin ortadan kaldırılması, beka meselemiz - GündemHedefini, "Beka meselemiz" diyerek açıkladıSosyal medya Karabük'ü konuşuyordu: İl Sağlık Müdürlüğü, HPV ve HIV iddialarını yalanladı - Gündemİl Sağlık Müdürlüğü, HPV ve HIV iddialarını yalanladıBakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' dedi! Başakşehir'deki maganda yakalandı - GündemBaşakşehir'de araç içinden ateş eden maganda yakalandı8 ilde DEAŞ'a 'Bozdoğan-15' operasyonu! 24 şüpheli yakalandı - GündemDEAŞ'a 8 ilde 'Bozdoğan-15' operasyonu: 24 şüpheli yakalandıMuğla'da sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı - GündemMuğla'da sabah saatlerinde korkutan depremMart ortasında kış geri geldi, Meteoroloji il il uyardı! Kar, sağanak, fırtına, buzlanma... - GündemMart ortasında kış manzarasıİstanbul'da kahreden kaza! Bir polis memuru şehit oldu - Gündemİstanbul'da kahreden kaza! Bir polis memuru şehit olduİstasyonlarda kalite farkı! Aynı hat üzerindeki 3 metro, tabloyu gözler önüne serdi - Gündemİstasyonlarda kalite farkıBakanlık harekete geçti! Sosyal medyaya 'define' ayarı - GündemSosyal medyaya 'define' ayarı
Sonraki Haber Yükleniyor...