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Her yerde aranıyordu! 16 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da 16 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla günlerdir her yerde aranan baba yakalandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki kızına defalarca kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve bu iddiaların ardından kayıplara karışan şüpheli baba B.K. her yerde aranıyordu.

39 yaşındaki şüpheli baba, önceki gün akşam saatlerinde Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKARILACAK

2 yıldan fazla süredir öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli baba, işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alınan B.K. (39), işlemlerin tamamlanmasının ardından hâkim karşısına çıkarılacak.

YAKALANINCA "PİŞMANIM" DEDİ

Öte yandan gözaltı işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli baba, gazetecilerin sorduğu "pişman mısınız?" sorusuna "pişmanım" cevabını verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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