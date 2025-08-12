Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Heykeli çöp kutusuna çevirdiler! Kent merkezinde utandıran görüntü

Heykeli çöp kutusuna çevirdiler! Kent merkezinde utandıran görüntü

Heykeli çöp kutusuna çevirdiler! Kent merkezinde utandıran görüntü
Eskişehir'de kentin en işlek noktalarından birinde bulunan heykel, çöp kutusuna döndü. Vatandaşların duyarsızlığı pes dedirtti.

Eskişehir kent merkezindeki en işlek noktalardan İki Eylül Caddesi üzerinde, Porsuk Çayı'nın kenarında bulunan heykellerin hali içler acısı...

ÇÖP KUTUSUNA ÇEVİRDİLER

Heykellerin önünde her gün çok sayıda turist ve vatandaş fotoğraf çekinirken, elinde kova olan bir çocuk heykeline bırakılan çöpler göze çarptı. Bazı duyarsız şahısların atıklarını çevredeki çöp kutuları yerine heykel kovaya atmayı tercih etmesi nedeniyle ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Heykeli çöp kutusuna çevirdiler! Kent merkezinde utandıran görüntü - 1. Resim

Şehir estetiğini olumsuz yönde etkileyen bu görüntü, çevreden geçen vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Heykeli çöp kutusuna çevirdiler! Kent merkezinde utandıran görüntü - 2. Resim

