Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile artan ilişkileri dünya basınında ses getirmeye devam ediyor. Yabancı basın, Türkiye ile Somali arasında imzalanan anlaşmalara vurgu yaparak, Türkiye’nin Mavi Vatan doktrinini Akdeniz’in ötesine taşıdığını aktardı.

Etiyopya merkezli HORN REVIEW haber sitesinde yer alan bir analiz gelişen Somali-Türkiye ilişkilerine dikkat çekti. Haberde, 2026 yılında SOMTURK’ün faaliyete geçmesi ile Türkiye’nin Afrika Boynuzu ile ilişkilerinde önemli bir dönüşüm yaşandığı ifade edildi. İnsani yardımla başlayan ilişkinin, denizcilik alanlarının kontrolüne odaklanan bir ilişkiye dönüştüğü vurgulandı.



Türkiye’nin Somali ile ortaya koyduğu iş birliğinin, Mavi Vatan doktrinini Akdeniz’in ötesine taşıdığının altı çizilen haberde, bir zamanlar kara sınırlarına odaklanan Ankara’nın, dikkatini kademeli olarak deniz gücüne kaydırdığı ifade edildi.

Ayrıca Ankara için Aden Körfezi ve Batı Hint Okyanusu’nun artık yeni odak noktası olduğu, Türk kuvvetlerinin küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 10’unu taşıyan kritik rotaların yakınına konuşlandığı dile getirildi. Haberde Hint Okyanusu kıyısındaki Kismaayo yakınlarında büyük bir uzay limanı ve füze test sahasının inşa edildiğinin altı çizildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası