Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıya ilişkin yeni atama kararnamesini açıkladı. Kurumun internet sitesinde yayımlanan kararla birlikte 14 hâkim ve savcının görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

Kararname kapsamında çok sayıda kritik görevde yeni atamalar gerçekleştirildi. Buna göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Yılmaz Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Armağan Buran da aynı göreve getirildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Çok sayıda hakim ve savcının yeri değişti! HSK yeni görevlendirmeleri açıkladı

Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ali Yüce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Yargıtay Tetkik Hakimi Gökçe Demirci Yıldız Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine getirildi.

Karar kapsamında Karaman Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sarı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Çabuk Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Musa Talih ise Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Canan Karaaslan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır Hakimi Vedat Efe Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Burdur Hakimi Esra Nur Talih Isparta Hakimliğine, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı Burak Özer Çubuk Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığına, Nazilli Hakimi Aslıhan Erhan Ankara Hakimliğine ve Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Şerife Evleksiz Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

