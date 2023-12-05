Hudutlarda teröristlere geçit yok! Suriye sınırında 1'i PKK'lı 6 kişi yakalandı

5 Aralık 2023 12:29 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 12:29

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr

Hain terör örgütleri ile mücadele tüm hızıyla sürerken hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam eden operasyonlarla teröristlere geçit verilmiyor. Dün sabah saatleridne MİT tarafından PKK/YPG’nin Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki teknik cihaz ve drone sorumlusu olan Akif Amed kod Bager Öndeş’i, Suriye’de düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirilirken Pençe-Kilit bölgesinde ise Mehmetçik 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

HUDUTLARDA 1'İ TERÖRİST 6 KİŞİ YAKALANDI

Bugün ise Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

-Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.