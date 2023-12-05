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    Hudutlarda teröristlere geçit yok! Suriye sınırında 1'i PKK'lı 6 kişi yakalandı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr
    Hudutlarda teröristlere geçit yok! Suriye sınırında 1&#039;i PKK&#039;lı 6 kişi yakalandı
    Hudut, Güvenlik

    Sınırlarımızda güvenliğimiz üst düzeyde sağlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/PYD-YPG mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

    Hain terör örgütleri ile mücadele tüm hızıyla sürerken hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam eden operasyonlarla teröristlere geçit verilmiyor. Dün sabah saatleridne MİT tarafından  PKK/YPG’nin Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki teknik cihaz ve drone sorumlusu olan Akif Amed kod Bager Öndeş’i, Suriye’de düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirilirken Pençe-Kilit bölgesinde ise Mehmetçik 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

    HUDUTLARDA 1'İ TERÖRİST 6 KİŞİ YAKALANDI

    Bugün ise Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Konuya ilişkin  Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    -Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

     

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