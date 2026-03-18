İBB yolsuzluk davasında adı geçen CHP’li vekil Taşkın Özer’in mahkemede taşkınlık yapmasını değerlendiren Hadi Dündar, “Kimin nerede oturacağına mahkeme heyeti karar verir. Özer avukat ya da vekil kimliği ile sadece dosyayı izleyebilir” dedi.

GAMZE ERDOĞAN - İki haftadır tartışmalarla devam eden “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının duruşmalarında güvenlik tedbirlerinin artırılması kamuoyunda farklı pencerelerden konuşulmaya devam ediyor. Yeni alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, mahkeme oturumlarında yalnızca sanıklar, sanık müdafileri, müştekiler, müşteki vekilleri, turkuaz kartlı basın mensupları ile tutuklu sanıkların 1. veya 2. derece bir yakını alınıyor.

Bu tedbirler mahkeme usulü gereği alınıyorken bazı kesimler duruşmanın baskı altında ilerlediğini öne sürüyor.

Tartışmalar devam ederken konuyu gazetemize değerlendiren Hukukçu Hadi Dündar, duruşmanın düzeninin Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) çerçevesinde mahkeme heyeti tarafından sağlandığına dikkat çekti. Dündar, şunları kaydetti:

SAVUNMA HAKKI İHLAL EDİLEMEZ

Avukatın, sanığın, vekilin nerede oturacağı CMK kapsamında ele alınıyor. Kendisine söz hakkı verilmeden konuşanlar için, mahkeme heyeti uyarıda bulunur ancak uyarıya rağmen duruşmayı sekteye uğratmak için hareket ederse dışarı çıkarılır. Savunma hakkı kutsaldır ve kimse bir diğerinin savunma hakkını ihlal edemez. Bu ihlaller salonda bulunan 107 sanığın savunma hakkını engeller. Mahkeme başkanı da sadece 1. derece yakın dışında kimseyi içeri almaz. Böyle bir hakkı bulunur.

HUKUKA AYKIRI BİR İŞLEM

Buna rağmen, Turan Taşkın Özer’in avukat cübbesini giyerek avukatların olduğu bölüme oturması, mahkemenin salondan ayrılmasını istemesine rağmen bu tutumunu devam ettirmesi hukuka aykırı bir işlemdir. Kaldı ki milletvekili artık avukatlık yapamaz, birinden vekâlet alıp dosyanın tarafı olup gidip duruşmalarda onu savunamaz. CMK ve yönetmelik gereği, duruşmada kimlerin hazır olabileceği belirtilir.

DURUŞMAYI SADECE İZLEYEBİLİR

Duruşmada taraf olanlar hariç herkesin izleyici konumunda olduğunu ifade eden Hadi Dündar “Bir duruşmada taraf olanlar dışındaki herkes izleyicidir, taraf olması için de temsil etmesi gerekir. Turan Taşkın Özer avukat ya da vekil kimliği ile sadece dosyayı izleyebilir. Ancak savunma yapamaz, avukatlara ayrılan bölümde oturamaz. Sanıklar ortada, sanık avukatları heyetin solunda, mağdur ve müştekiler heyetin sağında ve vekilleri de sağında oturur. İzleyiciler duruşmada sadece izleyebilir ancak söz alamazlar ve duruşmaya müdahale edemezler” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası