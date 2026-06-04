Benfica'dan Trabzonspor'a 5 yıllık imza! Sidny Lopes Cabral'ın maliyeti belli oldu
Trabzonspor, Benfica'dan Sidny Cabral'ı 7 milyon Euro'ya transfer ettiğini ve kendisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- Sidny Lopes Cabral, transfer görüşmelerini sürdürmek için Türkiye'ye davet edilmişti.
- Cabral'ın bonservis bedeli Benfica'ya 3 taksit halinde ödenecek.
- Trabzonspor, Cabral'ın bir sonraki satışından elde edilecek kardan yüzde 20 payı Benfica'ya ödeyecek.
- Sidny Lopes Cabral'a yıllık 1 milyon 300 bin euro garanti ücret ödenecek.
Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesi kadro planlamasına devam ediyor.
Bordo-mavililer, Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen Sidny Lopes Cabral'ı transfer görüşmelerini sürdürmek için Türkiye'ye davet etmişti. 23 yaşındaki sol bek, dün öğle saatlerinde imza için İstanbul'a gelmişti.
Bugün imzalar atıldı. Tranzonspor, Sidny Lopes Cabral transferi için Benfica'ya 7 milyon euroluk bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
Sidny Lopes Cabral'ın bonservis bedelinin 3 taksit halinde ödeneceği belirtildi.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Trabzonspor, Cabral'ın bir sonraki satışından elde edilecek kardan yüzde 20 payın Benfica'ya ödeneceğini vurguladı.
Bordo-mavililer, Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sidny Lopes Cabral'a yıllık 1 milyon 300 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.