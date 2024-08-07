Hükümet kararlı durdu, borçlu belediyeler pes etti

Devlete 100 milyar liraya yakın borçları olan belediyeler “Ya ödersiniz ya haciz” resti karşısında geri adım attı. Çalışma Bakanı Işıkhan “Belediyeler ödeme yapmak istiyorlar. Biz de ödemeler konusunda kendilerine bir takvim hazırlıyoruz” dedi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin mevcut borçlarını ödemek için talepte bulunmaya başladıklarını belirterek, taksitlendirmeye dair çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

"ÖDEME TALEBİNDE BULUNANLAR OLDU"

Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan “Ödeme talebinde bulunanlar oldu. Cumhurbaşkanı’mızın grup toplantısında yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelerden, yapılandırma, taksitlendirme gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular gerçekleşti. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir sayı henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır” dedi.

4. DEFA İŞTEN ATILAN VAR!

Bakan Işıkhan, yerel seçimleri sonrası belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Işıkhan “Rehberlik Teftiş Başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikâyeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz” diye konuştu.

Her yerel seçim sonrası bazı belediyelerde işçi çıkarmalar yaşanıyor ve işten çıkarılan personel mağdur oluyor. 2019 yerel seçimlerinde de aynı durum yaşanmış birçok personel hâlâ görevine dönememişti. Mağdur olan sözleşmeli personeller sık sık sosyal medya üzerinden eylem kampanyası başlatıyor.

Bazı personel görevlerine geri dönmesine rağmen çeşitli bahanelerle yeniden işten çıkarılarak ikinci defa mağdur edilmişti. Kırşehir Belediyesi gibi bazı belediyelerde personel üç defa mahkeme kararıyla işini geri almış buna rağmen dördüncü kez işten çıkarılmıştı. Bu mağduriyetin önüne geçmek için harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl Ankara’da Memur-Sen tarafından gerçekleştirilen “Sözleşmeliye Kadro Şöleni”nde, son noktayı koymuştu.