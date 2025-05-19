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İBB soruşturmasında Zafer Keleş gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İBB soruşturmasında Zafer Keleş gözaltına alındı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheli Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş, örgütün paralarını kendisinden istenilen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

ÖRGÜTÜN PARALARINI İSTENİLEN ADRESE GÖTÜRDÜĞÜ İDDİASI

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş, örgüte ait paraları dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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