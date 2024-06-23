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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: İşte Kurban Bayramı'nın acı bilançosu...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında 68 kişinin hayatını kaybettiğini; 9 bin 787 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinin 8'inci günü 22 Haziran 2024 Cumartesi günü 24 saatlik sürede, 706 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Cumartesi günü 6 kişi hayatını kaybederken 1.097 kişi ise yaralandı. Toplam 8 günde ise 68 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 787 kişi yaralandı.

BAKANDAN KRİTİK UYARI

İşte Yerlikaya'nın paylaşımı:

"Bugün Kurban Bayramı tatilinin son günü. Karayollarımızda trafik yoğunluğu var. Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz denetimlerine ve radarla hız kontrollerine 24 saat aralıksız devam ediyor.

Tekrar uyarıyoruz‼️ Aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. 

Bayram tatilinin 8. günü 22 Haziran 2024 Cumartesi günü 24 saatlik sürede 706 trafik kazası meydana geldi. 6 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1.097 kişi yaralandı. 405.088 araç denetlendi. 22.975 araca hız ve radar işlemi, 37.590 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef 68 kişi hayatını kaybetti. 9.787 kişi ise yaralandı. 

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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