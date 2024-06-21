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Bakan Yerlikaya duyurdu: İşte Kurban Bayramı'nın 6 günlük acı bilançosu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın 6. gününde 13 kişinin daha trafik kazalarında hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylelikle bayramda hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a ulaştı. 7 bin 683 kişi ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın acı bilançosunu sosyal medya hesabından paylaştı. "Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Trafik yoğunluğu tekrar artıyor" diyen Yerlikaya, şu uyarılarda bulundu:

"Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım."

6 GÜNDE 49 ÖLÜM

Bayram tatili boyunca trafik polislerinin ve jandarmanın denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirten Yerlikaya, bayram tatilinin 6. gününde 668 trafik kazasında 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1.133 kişinin yaralandığını açıkladı.

414 bin 776 araç denetlendi, 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi; 39 bin 56 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) ise toplam 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi yaralandı.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil! YOLUN SONU BAYRAM OLSUN."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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