Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedilen depremi AFAD duyurdu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Osmaniye'de iftar saatinde korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremi AFAD duyurdu. Depremin, 3,6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Osmaniye'de iftar saatinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.
OSMANİYE'DE KORKUTAN DEPREM!
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çevre illerden de hissedilen deprem korkuttu. 19.09'da yaşanan deprem yerin 6.55 km derinliğinde meydana geldi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi