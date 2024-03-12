Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedilen depremi AFAD duyurdu

Osmaniye'de iftar saatinde korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremi AFAD duyurdu. Depremin, 3,6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Osmaniye'de iftar saatinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

OSMANİYE'DE KORKUTAN DEPREM!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çevre illerden de hissedilen deprem korkuttu. 19.09'da yaşanan deprem yerin 6.55 km derinliğinde meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.