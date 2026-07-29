Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nde Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmalarda sona gelindi. 201 kilometre uzunluğundaki hatla Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bakan Abdulkadir Uraloğlu "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi hakkında bilgi verdi.

Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Uraloğlu, yakında test sürüşlerine başlayacaklarını söyledi. Uraloğlu, hattın tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağını ifade etti.

İki il arası mesafe 2 saat 15 dakikaya düşecek! 30 milyon yolcu taşıyacak, hızlı tren projesinde sona yaklaşıldı

2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun, 201 kilometre uzunluğundaki hat ile Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri 2 saat 15 dakikaya düşecek.

İki il arası mesafe 2 saat 15 dakikaya düşecek! 30 milyon yolcu taşıyacak, hızlı tren projesinde sona yaklaşıldı

“BURSA'YI DOĞRUDAN BAĞLAYACAK”

Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu “Osmaneli-Bursa kesimi, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak. Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri ise 2 saat 15 dakikaya düşecek” dedi.

İki il arası mesafe 2 saat 15 dakikaya düşecek! 30 milyon yolcu taşıyacak, hızlı tren projesinde sona yaklaşıldı

TEST SÜRÜŞÜ YAKINDA

Uraloğlu, "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız” dedi.

İki il arası mesafe 2 saat 15 dakikaya düşecek! 30 milyon yolcu taşıyacak, hızlı tren projesinde sona yaklaşıldı

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