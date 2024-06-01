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İki katlı binada çıkan yangın faciaya sebep oldu! 1 kişi yanarak öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İki katlı binada çıkan yangın faciaya sebep oldu! 1 kişi yanarak öldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de gece saatlerinde 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan binanın söndürme işlemlerinden sonra 1 kişinin yanmış cesedine rastlandı.

Acıpayam ilçesi Pınaryazı Mahallesinde gece 03.00 sıralarında meydana gelen yangın bir kişinin ölmesine sebep oldu. Edinilen bilgilere göre iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.

İki katlı binada çıkan yangın faciaya sebep oldu! 1 kişi yanarak öldü - 1. Resim

YANMIŞ BİR CESET!

Ekiplerin yanan binada yaptıkları incelemeler neticesinde bir kişiye ait yanmış ceset ile karşılaştı. Yapılan araştırmalar sonucu yanan cesedin evde yalnız yaşayan ve bekçilik yapan Deniz Uçkun’a (45), ait olduğu belirlendi.

İki katlı binada çıkan yangın faciaya sebep oldu! 1 kişi yanarak öldü - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerin ardından Uçkun’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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