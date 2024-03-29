İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Hüseyin Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma giderek derinleşiyor. Bugün adliyeye çağrılan Hüseyin Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Köksal'ın "bağışta dahi bulunmadım" dediği ortaya çıktı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının CHP il binasında para saydığı görüntüler yerel seçimlere damgasını vurdu. CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde soruşturma giderek derinleşiyor.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP PM üyesi Turgay Özcan dahil 13 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.

Bugün ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen iş adamı Hüseyin Köksal da ifade verdi. Köksal'ın ifadesinde "Ben o tarihte başlatılan kampanyaya bağışta dahi bulunmadım" dediği ortaya çıktı.

Köksal'ın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

FATİH KELEŞ'İ ÇOK ESKİ TANIRIM

"Üçüncü kuşak temsilcisi olduğum bir şirketin sahibiyim. Her yıl devlet tarafından incelenen, tek bir usulsüzlük bulunmayan, vergilerini ödeyen bir insanım. Ne olduğu belirsiz birinin iftirasıyla şüpheli olarak ifade vermeyi doğru bulmuyorum. Benim aile şirketim ile Fatih Keleş'in aile şirketi aynı sanayi sitesinde bulunmakta. O nedenle çok eski tanırım. Çok sık görüşmem ancak tanışıklığımız vardır.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI İLE BİRKAÇ KEZ OTURMUŞLUĞUM VAR

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Murat Ongun'u genel olarak basından tanırım. Birkaç sefer de kendisiyle karşılaştığımız ve oturmuşluğumuz vardır.

HERHANGİ BİR PARTİYE ÜYE DEĞİLİM

Benim herhangi bir siyasi partiye üyeliğim yoktur. Soruşturmaya konu para görüntüleri ile hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Ben o tarihte başlatılan kampanyaya bağışta dahi bulunmadım. Bu nedenle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.



