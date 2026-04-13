Antalya'da kamyon üzerindeki inşaat demirleri, bir otomobilin ön camından içeri girdi. Korkunç olayda araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Demokrasi Bulvarında sabah saatlerinde edinilen bilgiye göre, üzerinde inşaat demiri bulunan Erkan Y.'nin kullandığı 07 GP 740 plakalı kamyon, Mithatpaşa kavşağına geldiğinde fren yaptığı sırada üzerindeki inşaat demirleri, o sırada Kader S. D.'nin kullandığı 34 GMU 039 plakalı otomobilin ön camından içeri girdi.

İnşaat demirleri otomobile ok gibi saplandı! Görenlerin nutku tutuldu

UCUZ ATLATTILAR

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve görenleri hayrete düşüren kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A'nın ayağına demir değmesi sonucu hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü Kader S. D. tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerinde toplanan kalabalığın büyük bölümünün cep telefonlarına sarılıp görüntü çekme yarışına girdikleri gözlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

