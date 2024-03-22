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Haberler > Gündem > Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Irak&#039;ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Detaylar birazdan...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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