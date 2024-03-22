Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Detaylar birazdan...
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi